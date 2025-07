Assassin’s Creed Shadows è in arrivo su altre piattaforme ma Ubisoft non conferma Switch 2

Ubisoft ha confermato che Assassin’s Creed Shadows arriverĂ in “ nuove versioni su altre macchine “, ma ha evitato di citare esplicitamente Nintendo Switch 2. Un dettaglio che ha scatenato interrogativi e speculazioni nel mondo videoludico, soprattutto considerando la popolaritĂ e le nuove potenzialitĂ hardware della console Nintendo. Il CEO Yves Guillemot ha parlato in termini generici durante un recente incontro con gli investitori, evitando di sbilanciarsi sul titolo in arrivo su Switch 2, anche dopo una domanda diretta da parte di un investitore curioso di sapere se Shadows fosse “troppo esteso” per le capacitĂ della console. 🔗 Leggi su Game-experience.it

