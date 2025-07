In casa Inter continua a tenere banco la situazione legata ad Asllani. Il centrocampista sta alzando un muro all’Inter che non riesce a trovargli una nuova sistemazione. ADDIO – Kristjan Asllani continua a far discutere in casa Inter. Il centrocampista albanese, reduce da una stagione di alti e bassi e da un Mondiale per Club sottotono, è uno dei profili che la società ha messo sul mercato per sfoltire la rosa e finanziare eventuali nuovi innesti. Tuttavia, il giocatore non sembra intenzionato a fare le valigie. Nonostante gli interessamenti concreti di Fiorentina e Bologna in Serie A, e un sondaggio del Betis Siviglia dalla Liga, Asllani avrebbe fatto sapere di voler giocarsi le sue carte solo in Italia. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Asllani, si alza un muro con l’Inter! Uscita che resta complicata