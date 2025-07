Asllani Inter cessione bloccata dopo il no al Betis | non si sblocca la pista italiano cosa succede

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Tutti i dettagli in merito. La strategia dell’ Inter per questa fase di mercato è chiara: prima si vende, poi si potrà tornare a investire. È quanto riporta TMW, che analizza il momento attuale in casa nerazzurra, contrassegnato da una situazione in cui la priorità è sfoltire la rosa, in attesa di affondare definitivamente su obiettivi come Ademola Lookman, per il quale al momento non sarebbero necessarie cessioni immediate – se non per coprire un eventuale rilancio richiesto dall’ Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, cessione bloccata dopo il no al Betis: non si sblocca la pista italiano, cosa succede

