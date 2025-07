Asllani cessione congelata | l’Inter attende sviluppi a breve – Sky

Mentre l’Inter ha compiuto un deciso passo in avanti per Lookman, incontrando l’Atalanta e avvicinandosi alla chiusura per l’attaccante nigeriano, e ha formalizzato l’operazione Stankovic con il Club Bruges, un altro fronte si fa spinoso in casa nerazzurra: quello legato alla cessione di Asllani. TUTTO FERMO – Kristjan Asllani è tra i principali indiziati a lasciare l’ Inter, ma la trattativa per il suo futuro è tutt’altro che semplice. L’Inter valuta il classe 2002 tra i 18 e i 20 milioni di euro, una cifra che ha raffreddato l’interesse della Fiorentina, la squadra maggiormente interessata al giocatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani, cessione congelata: l’Inter attende sviluppi a breve – Sky

In questa notizia si parla di: asllani - cessione - inter - congelata

Asllani, futuro incerto! L’Inter valuta la cessione - L’Inter è Kristjan Asskani sono pronti a dirsi addio. Il centrocampista albanese ha chiuso l’ennesima annata ai margini dell’Inter: ora si apre una nuova fase, magari in una squadra che possa garantirgli più minutaggio.

Asllani in uscita e non solo: domani l’Inter farà la prima cessione – SM - Asllani rimane in uscita dall’Inter con il Real Betis sul centrocampista albanese. Intanto, nella giornata di domani l’Inter dovrebbe completare la sua prima cessione estiva.

Asllani, incontro tra Inter e Betis per la cessione! La situazione – Sky - Kristjan Asllani è un altro nome in uscita in casa Inter. Il club meneghino spinge per cedere il calciatore, il Betis ha chiesto informazioni e c’è stato il primo incontro.

Gds – Braccio di ferro Inter-Asllani: così il giocatore complica i piani del club. Su Taremi… - Mentre l’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata, sul fronte delle cessioni tutto è fermo ... Si legge su fcinter1908.it

Asllani Inter, la Fiorentina ora si defila: la richiesta spaventa, cessione sempre più difficile - Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Riporta informazione.it