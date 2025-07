Asia Vitale la vittima dello stupro di Palermo a Cruciani | Guadagno 9mila euro al mese Ecco come

La terribile vicenda che ha coinvolto Asia Vitale nel 2023 ha sconvolto l’Italia intera. La ventenne palermitana è rimasta vittima di uno stupro di gruppo avvenuto nella zona del Foro Italico di Palermo, un crimine che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e che ha visto la condanna definitiva di sei ragazzi. In casi come questi, l’identità della vittima non viene rivelata per proteggerla, ma Asia ha deciso di metterci la faccia. Con il coraggio di raccontare la sua esperienza, ha scelto di essere un esempio di rinascita, parlando apertamente sui social e partecipando a numerosi programmi televisivi per raccontare la sua storia e dare voce alle tante ragazze che, come lei, hanno subito violenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

