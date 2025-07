Asia Vitale la vittima della violenza di gruppo a Palermo ora è su OnlyFans | ‘Così reagisco al trauma’

Cosa ha spinto Asia Vitale ad aprire un profilo su OnlyFans?. Sì, Asia Vitale, la giovane palermitana diventata suo malgrado simbolo di una delle vicende di violenza sessuale più sconvolgenti degli ultimi anni, ha aperto un profilo su OnlyFans. A rivelarlo è lei stessa in un’intervista a La Zanzara, su Radio 24: «Lo faccio per superare il trauma. Amo il sesso e ho una predisposizione, ma l’importante è che ci sia sempre consenso». In poche settimane, la sua scelta ha fatto discutere e ha diviso l’opinione pubblica. Chi è Asia Vitale e cosa è accaduto a Palermo nel 2023. Asia Vitale, oggi 22 anni, fu vittima il 7 luglio 2023 di uno stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Asia Vitale, la vittima della violenza di gruppo a Palermo ora è su OnlyFans: ‘Così reagisco al trauma’

In questa notizia si parla di: asia - vitale - onlyfans - violenza

Asia, l’ecopunto di contrada San Vitale diventa smart: servirà il badge, ecco come ottenerlo - Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 17 giugno alle ore 10,30 si terrà l’inaugurazione del rinnovato ecopunto in contrada San Vitale, uno dei primi ad essere trasformato in un’isola smart con sbarra e badge valido per accedere e conferire i rifiuti.

Asia, Ecopunto di San Vitale: da lunedì accesso solo con badge - Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia ricorda ai cittadini che a partire da lunedì 14 luglio, l’ecopunto di contrada San Vitale, il primo ad essere diventato ‘smart’ con sbarra elettronica, sarà accessibile esclusivamente tramite il badge personalizzato, collegato all’utenza Tari del contribuente.

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, gudagno 9mila euro in un mese» - La terribile vicenda di cronaca di cui fu protagonista sconvolse l'Italia intera. Era l'estate del 2023 e l'allora ventenne Asia Vitale rimase vittima di uno stupro di gruppo a Palermo,.

«Ho una predisposizione al sesso e lo faccio anche per superare il trauma della violenza.» Così Asia Vitale, oggi ventunenne, racconta cosa l’ha spinta ad aprire un profilo su OnlyFans dopo la terribile esperienza subita nell’estate 2023 a Palermo. Asia non n Vai su Facebook

"OnlyFans? Ho una predisposizione al sesso e lo faccio per superare il trauma della violenza. Il primo mese ho fatto 9k girando video di sesso in coppia o a tre" Parla a La Zanzara Asia Vitale la ragazza stuprata da 7 ragazzi a Palermo... #lazanzara #AsiaVital Vai su X

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, gu; Dallo stupro di gruppo a Palermo al profilo su OnlyFans: Asia Vitale apre un canale a pagamento ·; Dallo stupro di gruppo al profilo su OnlyFans: la nuova vita (e le nuove domande) di Asia Vitale.

Asia Vitale (vittima dello stupro di Palermo) apre un profilo OnlyFans: «Ho guadagnato 9mila euro in un mese» - Era l'estate del 2023 e l'allora ventenne Asia Vitale rimase vittima di uno stupro di ... Scrive ilgazzettino.it

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, guadagno 9mila euro in un mese» - Era l'estate del 2023 e l'allora ventenne Asia Vitale rimase vittima di uno stupro ... Come scrive corriereadriatico.it