Ashley Young non si ferma! Nuovo contratto per la prossima stagione | giocherà nell’Ipswich Town in Championship!

Dopo le esperienze con Everton e Inter, l'ex Manchester United continua a sorprendere: vestirà la maglia dell'Ipswich nella prossima Championship. Ashley Young ha deciso di non appendere ancora gli scarpini al chiodo. A pochi giorni dal suo quarantesimo compleanno, l'ex esterno dell' Inter ha firmato un contratto annuale con l' Ipswich Town, squadra inglese che nella prossima stagione giocherà in Championship con l'obiettivo di conquistare la promozione in Premier League. Dopo due stagioni intense con l' Everton, dove ha collezionato 70 presenze e 2 reti, Young ha dimostrato di avere ancora voglia e condizione per restare protagonista nel calcio professionistico.

