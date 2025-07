Ascolti TV | Martedì 22 Luglio 2025 Botto Azzurre 27.4% Sarabanda al 18.3% vs Reazione a Catena 19.9-23.5%

Nella serata di ieri, martedì 22 luglio 2025, su Rai1 la semifinale degli Europei Femminili di Calcio – Inghilterra-Italia  ha interessato 4.077.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale5 Mio figlio ha conquistato 2.022.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 la replica di Ma. Diamoci del Tour! In Europa intrattiene 579.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Max Working – Lavori in Corso incolla davanti al video 650.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road  segna 598.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Delitti ai Caraibi  totalizza un a.m. di 598.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 22 Luglio 2025. Botto Azzurre (27.4%). Sarabanda al 18.3% vs Reazione a Catena 19.9-23.5%

