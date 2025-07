Bene l’Italia femminile. Nella serata di ieri, martedì 22 luglio 2025, su Rai1 la semifinale degli Europei Femminili di Calcio – Inghilterra-Italia ha coinvolto 4.077.000 spettatori pari al 27.4% di share. Poi, in onda su Canale5 Mio figlio ha ottenuto 2.022.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 la replica di Ma. Diamoci del Tour! In Europa si ferma a 579.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Max Working – Lavori in Corso registra 650.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road porta a casa 598.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Delitti ai Caraibi  totalizza un a.m. di 598. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 22 luglio 2025