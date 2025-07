AS Roma e adidas svelano il Kit Third 2025 26 | un tributo al verde della Capitale

La Roma si colora di verde. In collaborazione con adidas, il club giallorosso ha presentato ufficialmente il nuovo Kit Third per la stagione 202526, una maglia che celebra il patrimonio naturalistico di Roma, ispirandosi ai suoi giardini storici e agli spazi verdi che ne disegnano il paesaggio urbano. Un omaggio alla cittĂ eterna, ma anche un passo deciso verso una nuova identitĂ estetica, che mescola tradizione e innovazione con uno stile moderno e accattivante. Un design che racconta Roma. La nuova divisa si distingue per un impatto visivo forte e raffinato. Su fondo bianco, spiccano le tre strisce verdi adidas sulle spalle, il logo adidas Originals e il trigramma “ASR” in un giallo brillante a contrasto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - AS Roma e adidas svelano il Kit Third 2025/26: un tributo al verde della Capitale

Roma e Adidas, pronte le nuove maglie: ecco le date d’uscita - Sarà un’estate lunga e faticosa per la Roma, che dopo aver dettato una via ben precisa dietro le quinte, con il trio Gasperini-Massara-Ranieri ha dirigere le operazioni, deve ora costruire una squadra adeguata.

Roma nell’Adidas Elite Team, la compagnia è di lusso: ecco i risvolti positivi - Per la prima volta dopo tanti anni c’è la sensazione che a Roma si stiano facendo le cose per bene. Anzitutto per quanto riguarda l’area sportiva, con il trio Gasperini-Massara-Ranieri al lavoro per riportare il club nell’élite del calcio italiano e non solo, ma anche dietro le quinte ci si sta muovendo in maniera importante per aumentare fama del brand e ricavi.

Roma, nuova maglia e vecchie emozioni: l’omaggio agli anni ’90 firmato Adidas - Un tuffo nel passato che profuma di futuro. La Roma ha svelato ieri la nuova maglia per la stagione 2025/26 e, nel farlo, ha scelto di parlare direttamente al cuore dei suoi tifosi.

