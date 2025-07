Arsenal-Milan Ramazzotti | Allegri può essere soddisfatto ma serve…

Milan, Ramazzotti sulla sconfitta con l’Arsenal: buona tenuta difensiva e carattere, ma servono ancora rinforzi per la rosa di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”

In questa notizia si parla di: arsenal - milan - ramazzotti - allegri

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà , questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli.

Calciomercato Milan, Berta e l’Arsenal pazzi di Leao! La valutazione … - Calciomercato Milan, Rafael Leao potrebbe non essere incedibile? Resta vivo il pericolo Premier League.

Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli - Il Milan sta monitorando con attenzione la situazione contrattuale di Alex Meret, portiere titolare del Napoli, il cui contratto scadrĂ a giugno 2025.

Oggi alle 13:30 (CET) il Milan di Allegri scenderà in campo contro l’Arsenal, nel primo test ufficiale di questo pre-campionato Il tecnico livornese per la sfida ai Gunners dovrebbe schierare il Diavolo con un 3-5-2, in avanti ci sarà la coppia Leão-Pulisic. Vai su Facebook

Cari amici milanisti, dopo quasi tre settimane vi siete accorti di quanto Allegri sia più importante del Milan nella narrazione giornalistica sul Milan? Estupinan è "di Max" più che del Milan. E oggi contro l'Arsenal gioca Allegri, non il Milan. Vi sta bene questa pro Vai su X

Milan, Allegri dopo l’Arsenal: “Buon test, bene Leao. Estupinan? Sarà importante”; Il Milan comincia con una sconfitta: Saka fa esultare l'Arsenal. Allegri, difesa e carattere; Milan, Allegri dopo l’Arsenal: “Buon test, bene Leao. Estupinan? Sarà importante”.

Il Milan di Allegri perde con l’Arsenal, poi però vince ai rigori: perché sono stati calciati - Il Milan di Allegri perde la prima amichevole estiva contro l’Arsenal ma vince ai calci di rigore. Lo riporta fanpage.it

Allegri dopo Milan-Arsenal: "Bene Leao da centravanti. Estupinan? Giocatore importante" - Allegri ha commentato anche il prossimo arrivo di Estupinan, l'erede designato di Theo Hernandez per il ruolo di esterno sinistro. Da sport.sky.it