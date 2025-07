Arsenal-Milan che personalità per Comotto | l’esordio e quel rigore ‘decisivo’

Christian Comotto ha fatto il suo esordio in maglia rossonera nell'amichevole Arsenal-Milan, segnando il rigore decisivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Arsenal-Milan, che personalità per Comotto: l’esordio e quel rigore ‘decisivo’

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà , questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli.

Calciomercato Milan, Berta e l’Arsenal pazzi di Leao! La valutazione … - Calciomercato Milan, Rafael Leao potrebbe non essere incedibile? Resta vivo il pericolo Premier League.

Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli - Il Milan sta monitorando con attenzione la situazione contrattuale di Alex Meret, portiere titolare del Napoli, il cui contratto scadrà a giugno 2025.

Arsenal- 1-0, Pre-Season Tour 2025: il report; LIVE Arsenal-Milan 1-0. Decide Saka al 53'. Super Torriani: quattro parate nel finale; Arsenal-Milan 1-0: i Gunners vincono nei novanta minuti, i rossoneri ai rigori.

Il Milan perde contro l'Arsenal: i social si scatenano con le ironie su Allegri e il suo "corto muso" - I rossoneri escono sconfitti dall'amichevole contro i Gunners a Singapore ma poi vincono ai rigori per 6- Secondo corrieredellosport.it

Milan, Ricci dopo l’Arsenal: â€œÈ solo un’amichevole, ma ogni minuto conta!” - Nel test perso 1 0 contro l’Arsenal a Singapore, Samuele ha giocato per 53 minuti nel centrocampo voluto da Allegri. Segnala msn.com