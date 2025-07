Arrestata la giovane truffatrice del finto carabiniere | ingannò un’anziana a Romanengo

ROMANENGO – Aveva messo a segno la truffa “del finto carabiniere”, ora per lei sono scattate le manette. I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno arrestato una donna di 31 anni, con precedenti penali e di polizia a carico e residente in un’altra regione, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È ritenuta responsabile di una truffa pluriaggravata, commessa a Romanengo lo scorso 26 marzo. Quel giorno, una signora del posto si era recata presso la caserma dei Carabinieri per denunciare di essere stata vittima di una truffa di ingente valore. Quella mattina aveva ricevuto una telefonata da un interlocutore che si era spacciato per un carabiniere della caserma di Cremona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Arrestata la giovane truffatrice del “finto carabiniere”: ingannò un’anziana a Romanengo

In questa notizia si parla di: romanengo - finto - carabiniere - arrestata

Arrestata la giovane truffatrice del “finto carabiniere”: ingannò un’anziana a Romanengo; Truffa del finto carabiniere a Romanengo: arrestata una 31enne che aveva tentato il colpo ai danni di una donna; Scacco alla truffatrice seriale: 31enne in carcere.

Arrestata la giovane truffatrice del “finto carabiniere”: ingannò un’anziana a Romanengo - Una 31enne è finita in carcere per aver raggirato un’anziana fingendosi inviata delle forze dell’ordine. Segnala ilgiorno.it

Si fingono carabinieri e si fanno consegnare 100mila euro: arrestata banda di truffatori - Due uomini italiani in 'trasferta' dalla provincia di Napoli: per loro foglio di via e non potranno rimettere piede in città per i prossimi 4 anni Hanno costretto un intero nucleo familiare composto d ... informazione.it scrive