Arezzo presenta la nuova squadra antincendio boschivo | pronta a proteggere il territorio

Il Comune di Arezzo ha ufficialmente presentato la propria squadra AIB (Antincendio Boschivo), rafforzando l'impegno dell'amministrazione nella prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi che minacciano il patrimonio forestale. La squadra è parte integrante del sistema regionale AIB della Toscana e rappresenta un presidio altamente specializzato, pronto a intervenire con tempestività in caso di emergenza. Composta da cinque operai forestali e da un direttore operativo, la squadra comunale è stata formata presso il centro regionale AIB di Monticiano (Siena). Opera con mezzi fuoristrada dotati di attrezzature specifiche ed è basata in una sede strategica nei pressi di Palazzo del Pero, in costante collegamento radio con la rete regionale e con il Centro Operativo Provinciale (COP) di Loro Ciuffenna, che coordina le attività a livello provinciale.

