Approvata mozione la Chimera potrebbe tornare periodicamente ad Arezzo

Approvata in commissione cultura la mozione congiunta dei consiglieri regionali di Noi Moderati e Fratelli d’Italia che potrebbe facilitare il ritorno periodico della Chimera nella cittĂ di Arezzo. L'atto è stato approvato accogliendo anche un emendamento del gruppo Pd. A spiegare il senso di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: approvata - mozione - chimera - potrebbe

Approvata una mozione per la creazione di un centro comunale per la salute mentale - Il consiglio comunale di Catania ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana, per l’istituzione di un centro comunale dedicato alla salute mentale giovanile e alla prevenzione del suicidio.

Mozione Congiunta per il potenziamento della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo approvata all'unanimità in Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino - Arezzo, 6 maggio 2025 – Mozione Congiunta per il potenziamento della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo approvata all'unanimità in Consiglio Comunale.

Sora, approvata all’unanimità dei presenti in consiglio la mozione No Rearm Europe - Sinistra Italiana Frosinone esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sora della mozione NO REARM, votata all’unanimità e presentata da Lucio Conte, consigliere di minoranza e rappresentante del nostro partito.

Approvata mozione, la Chimera potrebbe tornare periodicamente ad Arezzo; La Chimera tornerĂ ad Arezzo periodicamente, mozione di Fratelli d'Italia e Noi Moderati approvata in Regione Toscana; Politica.

Approvata mozione per salvaguardia ambiente area biometano - L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una mozione (iscritta all'ordine del giorno con procedura d'urgenza e firmata dai consiglieri Betti, Filipponi, Proietti Maria Grazia- ansa.it scrive

Approvata la mozione sulla triptorelina in Lombardia: cosa prevede e ... - Nella giornata di oggi, martedì 7 maggio, è stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia la mozione proposta dal gruppo Lega sulla "Somministrazione del farmaco Triptorelina". Si legge su fanpage.it