antonio nesci

Era d'estate e mi ero recato a Reggio Calabria per un incontro con il mio Editore di allora, per la pubblicazione di: " Quella Strana sensazione di esistere " libro poi presentato presso il Castello dei Ruffo di Scilla, la " Rocca " per noi di Reggio. Alloggiavo presso un B&B vicino al Ponte Calopinace – Santa Caterina ( RC ), quella mattina mi ero svegliato presto, avevo fatto la doccia e mi trovavo nella sala della colazione per farmi un caffè. Fece il suo ingresso un " giovanotto " per scaldare del latte per la sua bambina. Questo giovanotto era Antonio! E' ritornato per farsi un caffè e seduti allo stesso tavolo, abbiamo cominciato a parlare dopo le presentazioni e convenevoli; mi chiese come mai mi trovassi a Reggio gli spiegai le mie motivazioni, lui era in viaggio con la sua sposa e la figlioletta di pochi mesi.

