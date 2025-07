Anticorruzione Ue | Kiev dia spiegazioni

18.00 La presidente della Commissione von der Leyen ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Zelensky chiedendo spiegazioni sulle nuove misure approvate dalla Rada nei riguardi due agenzie anti-corruzione del Paese. Le due agenzie sono passate sotto il controllo del procuratore generale nominato dal presidente ucraino. Le nuove norme vengono viste da Bruxelles come una restrizione dello Stato di Diritto, ha riferito un portavoce della Commissione europea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

LA FINE PER ZELENSKY ? Washington vuole che il presidente ucraino lasci l'incarico: accadrà ? CHE SUCCEDE A KIEV ? Zaluzhnyi è visto ora come il successore più credibile di Zelensky. Mi è stato detto da funzionari esperti a Washington che quel posto p Vai su X

