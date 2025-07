Questa sera il livello sale ancora a Temptation Island: nelle anticipazioni vediamo un fidanzato in fuga sulla spiaggia, inseguito dagli operatori del programma. Tutto fa pensare che si tratti proprio di Antonio, fuori di s√© dopo aver visto un nuovo video della sua Valentina, che non ha mai nascosto l‚Äôinsofferenza a certi suoi atteggiamenti. Nel villaggio delle fidanzate,¬† Valentina √® sempre pi√Ļ scossa e provata. Le sue parole nelle anticipazioni sono inequivocabili: ¬ęNon lo so spiegare a parole quello che provo per lui¬Ľ. Amore? Disprezzo? Rassegnazione? ¬†Intanto lui, nel bel mezzo del caos, trova anche il tempo per invitare una single in esterna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni Temptation, la fuga di Antonio da Temptation Island 2025