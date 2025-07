Andreas Muller le foto con Veronica Peparini contro gli hater | Mi dicono la vecchia e il raccomandato Il commento di lei

Il 14 luglio Andreas Muller e Veronica Peparini hanno sorpreso tutti annunciando di aver celebrato le nozze con rito civile. Un'unione che anticipa di due mesi quella religiosa la loro, innamoratissimi dopo otto anni insieme e due figlie, Ginevra e Penelope, che hanno suggellato il loro legame. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: andreas - muller - veronica - peparini

Andreas Muller: “Ho iniziato a ballare per accontentare mio fratello. Da piccolo mi vergognavo di lui, lo respingevo” - Andreas MĂĽller ha raccontato, ospite nel podcast Passi di vita di Angelo Madonia, come si sia avvicinato al mondo della danza.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme - Scopri la storia d’amore di Veronica Peparini e Andreas Muller: dal primo incontro ad Amici alle nozze in Comune e il grande matrimonio in chiesa.

Andreas Muller: dalla vergogna alla passione per la danza - Scopri come la danza ha trasformato la vita di Andreas Muller, tra sfide e successi. Leggi tutto La danza come riscatto: la storia di Andreas Muller e la sua passione su Donne Magazine.

Dopo sei anni d’amore e due figlie, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono uniti con rito civile in attesa delle nozze in chiesa del 29 settembre Vai su Facebook

Con loro c’erano anche le gemelle Ginevra e Penelope, nate nel marzo 2024 #VeronicaPeparini #AndreasMuller Vai su X

Andreas Muller, le foto con Veronica Peparini contro gli hater: Mi dicono la vecchia e il raccomandato. Il commento di lei; Andreas Muller contro gli haters: «Mi dicono Mamma e figlio, vecchia e raccomandato». Poi difende Veronica Pep; Andreas Muller e le critiche sulla sua relazione con Veronica Peparini: “Fiero di quello che ho creato con mia moglie”.

Andreas Muller contro gli haters: «Mi dicono "Mamma e figlio, vecchia e raccomandato"». Poi difende Veronica Peparini: «Fiero di mia moglie» - Dalla scuola di Amici all'altare: Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati civilmente il 14 luglio 2025, ... Lo riporta msn.com

“Madre e figlio, vecchia e raccomandato”: Andreas Muller sbotta sui social - Altri insulti, altro sfogo: Andreas Muller replica alle accuse degli hatersi aumentate dopo l'unione civile con Veronica Peparini. donnaglamour.it scrive