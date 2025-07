Anci Unasca e Associazione Gabriele Borgogni firmano un’intesa per la promozione in ambito urbano

Promuovere percorsi di collaborazione e di informazione sulla sicurezza stradale in ambito urbano a tutta la cittadinanza, a partire dalle giovani generazioni, con una particolare attenzione al fenomeno dell’incidentalitĂ stradale. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che Anci, Unasca e Associazione Gabriele Borgogni hanno siglato oggi a Roma. Valentina Borgogni, Daniele Silvetti e Andea Vannucchi “L’incidentalitĂ stradale è da tempo un’emergenza nazionale in Italia e i Comuni sono da sempre in prima linea: gestiscono direttamente le strade, i controlli, le infrastrutture, i sistemi di riduzione della velocitĂ , le attivitĂ educative e i dati che contribuiscono a definire anche le politiche nazionali” ha detto il vicepresidente vicario Anci e sindaco di Ancona Daniele Silvetti indicando come “i numeri dicono che la maggior parte degli incidenti avviene sulle strade urbane, dove si registra il 73% del totale e oltre il 65% dei rilevamenti è effettuato dalle Polizie Locali”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anci, Unasca e Associazione Gabriele Borgogni firmano un’intesa per la promozione in ambito urbano

