Ambiente a rischio | solo lo 0,64% delle imprese è coperto

Il 70% dei danni ambientali in Italia è causato da imprese. Pool Ambiente lancia il decalogo per prevenzione e responsabilitĂ sostenibile. “ Credo che avere la terra e non rovinarla sia la piĂą bella forma d’arte che si possa desiderare ”: purezza e bellezza artistica, così le parole di Andy Warhol riassumono alla perfezione tutto il fascino del pianeta Terra. Purezza e bellezza artistiche che andrebbero tutelate e conservate ogni giorno, per poter permettere agli ecosistemi esistenti di essere anche funzionali. Tuttavia queste forme d’arte potenzialmente perfette, spesso sono messe in pericolo dall’ azione dell’uomo, sempre poco attento a rispettare l’ambiente e conservarlo al meglio in tutta la sua essenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ambiente a rischio: solo lo 0,64% delle imprese è coperto

In questa notizia si parla di: ambiente - imprese - rischio - coperto

“Osservatorio Spettacolo e Ambiente”: alleanza tra le imprese dello spettacolo e i Ministeri per il futuro sostenibile di cinema e teatri - ROMA – Alla presenza di alcune delle principali rappresentanze istituzionali della Cultura e delle imprese dello spettacolo, si è svolto nella giornata di ieri a Roma il primo appuntamento nazionale organizzato dall’Osservatorio Spettacolo e Ambiente sui temi della competitività , dell’efficienza e della sostenibilità .

Ambiente, Granata (Road): “In Respiro dialogo tra Università ed imprese” - (Adnkronos) – "Non possono esistere differenziazioni sociali nell’accesso all’energia perché esse creano rottura.

Ambiente, Granata (Road): “In Respiro dialogo tra Università ed imprese” - (Adnkronos) – "Non possono esistere differenziazioni sociali nell’accesso all’energia perché esse creano rottura.

Nuovo record per le #rinnovabili. A maggio 2025 la produzione di elettricitĂ da fonti di #energiapulita ha coperto il 55,9% della domanda elettrica nazionale (a maggio 2024 si era raggiunto il 52,8%). Si tratta del dato mensile piĂą alto di sempre nella storia del Vai su Facebook

CLAAI e IN.R.A.V. SRL insieme per la sicurezza sul lavoro: Concluso con successo il corso per Addetto alla Prevenzione Incendi II LIVELLO (ex Rischio Medio); Verso un sistema europeo delle assicurazioni rischio clima: la proposta BCE-EIOPA; Polizza anti-calamitĂ , per le aziende obbligatoria dal 31 marzo: senza copertura addio incentivi statali.

Treviso: oltre 54mila imprese a rischio per il cambiamento climatico, CNA chiede un cambio di rotta - 000 aziende e 49 Comuni si trovano attualmente in zone considerate ad alto rischio climatico: un dato allarmante che impone una riflessione urgent ... Segnala ilnuovoterraglio.it

Rischio ambientale e ruolo cruciale delle imprese - Il Giorno - 10 anni, i rischi ambientali saranno quelli che hanno maggiori probabilità di realizzarsi e con il maggiore impatto, con una conseguente perdita di biodiversità, crisi ... Da ilgiorno.it