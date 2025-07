All’Italia servono bolle A2 AD nel Mediterraneo

La penisola italiana si trova protesa al centro del Mar Mediterraneo, un mare di confine col continente africano e di passaggio per i traffici marittimi tra est e ovest. Un bacino marittimo che bagna Paesi instabili, e su cui si affacciano non solo opportunitĂ di sviluppo ma anche situazioni di crisi e minacce piĂą o meno impellenti date dalla presenza di attori internazionali ostili eo competitori assertivi che potrebbero un giorno diventare ostili. La posizione geografica dell’ Italia rende alcune sue parti particolarmente “esposte” a talune minacce – che sono multiformi e non solamente militari – ma soprattutto le rende idonee a diventare dei bastioni per installare quelle che in gergo si chiamano bolle A2AD ( Anti Access Area Denial ). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - All’Italia servono bolle A2/AD nel Mediterraneo

