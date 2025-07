Allegri, allenatore del Milan ed ex Juventus, ha parlato così dopo l’amichevole persa per 1-0 contro l’Arsenal. Le sue dichiarazioni. Dopo l’amichevole Arsenal Milan terminata 1-0 per i Gunners, l’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan. PARTITA –  « Credo che sia stato un buon allenamento contro una delle squadre piĂą forti d’Europa. Sono contento di quello che ho visto anche se siamo solo a 15 giorni dall’inizio della preparazione: avremo tempo per imparare e migliorare. Per 60 minuti abbiamo giocato alla pari » LEAO –  « Ha fatto un’ottima prova come tutti gli altri giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri dopo Arsenal Milan, l’ex Juve è fiducioso: «Buon allenamento contro una delle più forti d’Europa, per 60? abbiamo giocato alla pari»