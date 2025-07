Alice Neri la condanna a Gaaloul divide la famiglia | ‘La bambina ha perso due volte’

Il marito di Alice Neri sulla sentenza: ‘Rispetto ma non condivido’. La Corte d’Assise di Modena ha condannato a 30 anni di carcere Mohamed Bedoui Gaaloul, accusato dell’omicidio di Alice Neri, la giovane madre trovata carbonizzata nel novembre 2022 all’interno della sua auto. Una sentenza accolta con un lungo applauso nell’aula del tribunale, seguita da un commosso abbraccio tra la madre e il fratello della vittima. Ma l’epilogo giudiziario ha aperto una frattura profonda all’interno della stessa famiglia. Il marito di Alice, Nicholas Negrini, si è detto in disaccordo con la sentenza. Pur esprimendo rispetto per il lavoro della Corte, ha dichiarato di non credere alla colpevolezza dell’imputato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alice Neri, la condanna a Gaaloul divide la famiglia: ‘La bambina ha perso due volte’

Restituita la salma di Alice Neri: “Mia sorella torna a casa. Non sarà mai più sola” - Modena, 6 giugno 2025 – “ Alice torna a casa, da chi le vuole bene. Finalmente non sarà più sola, lei che odiava restare da sola”.

Alice Neri, sabato i funerali nella chiesa di Ravarino - Modena, 1 luglio 2025 – A quasi tre anni dal delitto, i familiari di Alice Neri potranno finalmente dare degna sepoltura alla giovane mamma.

Omicidio Alice Neri, per l’imputato Gaaloul è il giorno della sentenza - Modena, 23 luglio 2025 – E’ arrivato il giorno della sentenza nel delicato processo contro Mohamed Gaaloul.

