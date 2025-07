Alberto Mattioli alla Versiliana con Il loggionista impenitente

Pietrasanta, 23 luglio 2025 – Giovedì 24 luglio alle 18:30 sarĂ protagonista agli Incontri al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta Alberto Mattioli, giornalista, critico e autore del libro “ Il loggionista impenitente – Duemila sere all’opera”. L’autore dialogherĂ con Mattia Marino Merlo. Un appuntamento dedicato al mondo della lirica, spesso considerato distante e superato che invece – come dimostra nel suo libro – si rivela vivo, attuale e capace di raccontare l’uomo contemporaneo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Appuntamento allo Spazio Caffè de La Versiliana, viale Morin 16, Marina di Pietrasanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alberto Mattioli alla Versiliana con “Il loggionista impenitente”

