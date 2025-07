Alberi di ulivo in fiamme in un' area di circa 10 ettari | vigili del fuoco al lavoro

TORRE S.S.LATIANO - Un altro incendio importante è divampato in un'area di campagna durante questa estate 2025. Nelle corso delle ultime ore è in atto lo spegnimento delle fiamme che hanno avvolto numerosi alberi di ulivo ubicati in contrada Pastani, in prossimitĂ della strada provinciale che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il progetto fotovoltaico di Bitonto con 2400 nuovi alberi di ulivo - Quando l'energia pulita può diventare una svolta economica e preservare l'ambiente, si vince una grande battaglia per la transizione ecologica.

Rasi al suolo sei alberi di ulivo: 35enne nel "mirino" degli avvertimenti - Dagli alberi di pesco a quelli di ulivo. Non sembra esserci pace per i coltivatori dell'Agrigentino dove - nel comprensorio Canicattinese in particolar modo - i danneggiamenti riguardano anche, soprattutto, i vigneti.

Bitonto, “espianto di 2100 alberi di ulivo per far posto ad un impianto fotovoltaico”: Cia Puglia, “salvaguardare il paesaggio” "Infruttuoso" il consiglio comunale di venerdì - Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: “L’esito, purtroppo infruttuoso, del consiglio comunale monotematico, aperto alle associazioni ambientaliste e a quelle del mondo agricolo, tenutosi venerdì 20 giugno in ordine al problema dell’avvenuto e consentito espianto di ben 2.

In uno degli incendi registrati nella giornata le fiamme, sprigionatesi dalle sterpaglie, hanno raggiunto l’area privata dove risiedevano un centinaio tra cavalli, maiali, vitelli, conigli, pecore, galline e pavoni. Per molti di loro non c’è stato scampo Vai su Facebook

Bari, a San Pio strage di ulivi bruciati: distrutti trenta alberi ripiantati per il Parco Gentile - Le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a capire come e chi ha causato l’incendio a pochi metri dalle abitazioni. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Alberi che (a volte) resistono alle fiamme - L'Unione Sarda.it - Un’area di 50 mila acri dove era in corso una ricerca sulla resistenza di alcune specie vegetali a un fungo patogeno, venne devastata dalle fiamme. Secondo unionesarda.it