al via onde mediterranee con chiara tagliaferri e morgana

Al via venerdì 25 luglio, a Gradisca d’Isonzo, ONDE MEDITERRANEE, il Festival curato da Euritmica che intreccia musica, cultura e informazione per riflettere sul nostro presente. In apertura gli incontri di Lettere Mediterranee, che quest’anno titola “Diritti locali e planetari”. Apre Chiara Tagliaferri, la scrittrice che – con Michela Murgia  – ha dato vita allo straordinario progetto letterario, sociale e politico “Morgana”. Nuovo Teatro Comunale, ore 21. Lunedì  28 “Gli orrori di Gaza” con Moni Ovadia. Ingresso libero, prenotazioni su Eventbrite Parte venerdì 25 luglio la ventinovesima edizione di Onde Mediterranee, il Festival di Gradisca d’Isonzo (GO)  che coniuga musica, letteratura e informazione nel segno dell’attualitĂ . 🔗 Leggi su Udine20.it

