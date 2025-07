Al lido Alkamar l' impressionismo digitale dell' artista zziny_paint

Il 24 luglio, dalle 20,30, il Lido Alkamar ospita la mostra personale dell’artista digitale Giuseppe Vizzini, in arte zzinypaint. L’evento si inserisce nel format estivo “Calici di Vino Fest” e "UrbanCatFest", un incontro tra arte, gusto e musica. ALa mostra propone una selezione di opere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

