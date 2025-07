Al festival Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata Caudia Gerini e Carlo Verdone spiegano la genesi del tormentone Lo famo strano

“ L o famo strano”: la genesi di un tormentone spiegata da Carlo Verdone e Claudia Gerini a Maratea, durante il festival Marateale 2025 – Premio Internazionale Basilicata. (immagini di Alessandra Magliaro) Leggi anche › Sguardi esclusi: perchĂ© il cinema delle donne fatica ad arrivare a Venezia iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Lo famo strano”, come nasce un tormentone secondo Verdone e Gerini al Marateale iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al festival Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, Caudia Gerini e Carlo Verdone spiegano la genesi del tormentone "Lo famo strano".

