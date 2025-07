Agrigento due turiste tedesche investite a Sciacca | una è gravissima

Due turiste tedesche sono state investite da un’auto nel centro di Sciacca ( Agrigento ); una delle due è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Agrigento, mentre l’altra è stata trasportata in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Alla guida dell’auto un uomo di 60 anni, originario di Sciacca ma residente in Germania. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 in via Roma, nel centro cittadino. L’uomo, per cause ancora da chiarire, forse a causa di un problema ai freni, ha perso il controllo dell’auto d’epoca che guidava e ha travolto le due donne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, agenti della Polizia di Stato e della Polizia municipale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agrigento, due turiste tedesche investite a Sciacca: una è gravissima

In questa notizia si parla di: agrigento - sciacca - turiste - tedesche

