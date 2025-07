Agresti | Calhanoglu? L’Inter era ben disposta a venderlo Un motivo

Agresti si è espresso sul futuro di Calhanoglu. Il turco rimarrĂ all’Inter, ma a detta del giornalista, il club nerazzurro aveva seriamente pensato alla cessione. Poi ovviamente l’offerta giusta non è mai arrivata. BEN DISPOSTA – Alla fine dei giochi, Hakan Calhanoglu rimarrĂ all’Inter. Ieri la conferma è arrivata dal suo agente Gordon Stipic ( vedi articolo ), mentre sempre nelle ultime ore l’ex nazionale turco Umit Kayan ha rivelato di una chiacchierata con lo stesso Calha ( leggi l’articolo ). Stefano Agresti a Radio Radio Mattino Sport e News è intervenuto in questo modo: « Xhaka è un giocatore eccellente, è stato l’animo e il fulcro del Bayer Leverkusen lo scorso anno che ha vinto la Bundesliga. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Agresti: «Calhanoglu? L’Inter era ben disposta a venderlo. Un motivo»

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - agresti - disposta

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Calhanoglu via dall’Inter, semaforo verde: l’offerta è quella giusta - ” Calhanoglu e non solo, per Agresti l’Inter deve “avere il coraggio di rinunciare ad alcuni ... Scrive calciomercato.it

Inter, Calhanoglu-Mkhitaryan anima del gruppo. L'analisi di Agresti ... - quella che ha vinto sette partite su otto, battendo anche l’imbattibile Napoli ... Come scrive gazzetta.it