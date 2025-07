Aggredisce la compagna mentre sono in viaggio arrestato 28enne

Tarantini Time Quotidiano Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa hanno arrestato in flagranza un giovane uomo di 28 anni per presunti maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una donna di 27 anni, a seguito di un’aggressione che sarebbe avvenuta durante il tragitto da Potenza a Marina di Ginosa, all’interno dell’auto dell’uomo. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato dopo la richiesta di aiuto da parte della vittima, che ha riferito di essere stata aggredita fisicamente dal compagno e di aver subito in precedenza ulteriori episodi analoghi, tali da provocarle uno stato di ansia e timore per la propria incolumitĂ . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Aggredisce la compagna mentre sono in viaggio, arrestato 28enne

Casal di Principe, aggredisce la compagna per soldi per la droga: Arrestato 40enne per maltrattamenti in famiglia Aggredisce la compagna per soldi per la droga. Arrestato 40enne, la donna ha denunciato anni di violenze.

cancello ed arnone, aggredisce la compagna per i soldi: arrestato

Aggredisce la compagna, turista di 41 anni arrestato; Cancello ed Arnone, aggredisce la compagna per i soldi: arrestato; Litiga con la compagna, minaccia di suicidarsi e aggredisce i carabinieri: arrestato.

