Aggiornamenti tecnici al Policlinico sospesi per un giorno prenotazioni e pagamento ticket

Interventi tecnici di aggiornamento al Policlinico causeranno la temporanea sospensione delle prenotazioni e del pagamento ticket dalle 19 di venerdì 25 a sabato 26 luglio. Lo comunica l'azienda ospedaliera universitaria G.Martino.Il sistema per la gestione delle prenotazioni e pagamento ticket. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: pagamento - prenotazioni - ticket - tecnici

Aggiornamenti tecnici al Policlinico, sospesi per un giorno prenotazioni e pagamento ticket https://ift.tt/rG9liqe https://ift.tt/l29ErnY Vai su X

Aggiornamenti tecnici al Policlinico, sospese per un giorno prenotazioni e pagamento ticket; Messina, sospesi prenotazioni e pagamento ticket al Policlinico il 25 e 26 luglio per aggiornamento tecnico; Cup in farmacia, Federfarma Liguria chiarisce: servizio resta gratuito, il costo è sul pagamento del ticket.

Messina, sospesi prenotazioni e pagamento ticket al Policlinico il 25 e 26 luglio per aggiornamento tecnico - Martino" di Messina informa i cittadini che, a causa di un aggiornamento tecnico del sistema informatico, dalle ore 19 di venerdì 25 luglio fino all’intera ... Secondo msn.com

Problemi tecnici al Cup Unico Regionale: il Moscati si scusa con l ... - Problemi tecnici al Cup Unico Regionale: il Moscati si scusa con l’utenza per eventuali disfunzioni nel servizio di prenotazione e pagamento ticket ... Segnala orticalab.it