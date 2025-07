“ Io sono sereno, l’ho detto ieri. Sono sereno perché ho sempre fatto l’amministratore nella piena trasparenza e nelle regole, dicendo a tutti i miei collaboratori che dovevano rigare dritto e lavorare bene. Sapendo che per me l’onestà , la serietà , viene prima di ogni altra cosa. E se qualcuno della destra pensa di intimorirmi in questi giorni con questa vicenda non ha capito di che pasta sono fatto”. Così Matteo Ricci, eurodeputato Pd e candidato dem alla guida della Regione Marche, all’evento ‘Cambiare le Marche, migliora l’Italia’ a Lido di Fermo (Fermo). L’ex sindaco di Pesaro ha ricevuto un avviso di garanzia, assieme ad altre 23 persone, per la vicenda ‘Affidopoli’, un presunto sistema di affidamenti illecit i nella città a cui Ricci avrebbe preso parte quando era primo cittadino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Affidopoli, Ricci: “Io sereno, a testa alta”