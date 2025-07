Addetto delle pulizie sul treno minacciato con un coltello e derubato della catenina | fermato un 23enne

Milano – Un addetto delle pulizie in servizio sul treno regionale 24127 è stato minacciato con un coltello e derubato della sua catenina. Della violenta rapina è accusato un 23enne di origini marocchine. Il fermo del giovane è stato eseguito da polizia di stato e carabinieri. Secondo quanto emerso il 23enne e un tunisino di 22 anni, sono stati riconosciuti come i presunti autori di della rapina. A seguito delle indagini svolte dalla polfer con l'apporto operativo dei carabinieri della s tazione di Melegnano, il giovane è stato rintracciato in un appartamento in via Lombardia a Melegnano dove si era rifugiato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addetto delle pulizie sul treno minacciato con un coltello e derubato della catenina: fermato un 23enne

