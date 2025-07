Accusa malore in auto mentre attende la moglie | muore davanti alla figlia di tre anni

OTRANTO – Un dramma nel dramma quello vissuto a Otranto in queste ore, dove in un parcheggio di una struttura ricettiva del posto, che sorge sulla litoranea verso Alimini, un uomo di origini africane, 35enne, è deceduto in auto mentre attendeva assieme alla figlia piccoletta, di appena tre anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: auto - figlia - anni - accusa

Taglia la strada a un'auto, poi scende e picchia il padre e la figlia epilettica - Un uomo di settant'anni avrebbe aggredito un padre con la sua figlia affetta da epilessia in via della Costituente a Bari.

Taglia la strada a un’auto e scoppia una lite: automobilista aggredisce padre e figlia epilettica - Prima ha tagliato la strada piĂą volte a un'auto, poi è scoppiata una lite conclusasi con una vera e propria aggressione con calci e pugni.

Vivono in auto con la figlia di due anni: i carabinieri li accolgono in caserma - Cento, 11 maggio 2025 – I carabinieri intervengono in aiuto di una famiglia costretta a vivere in auto.

Armaroli sbugiarda Rampini e accusa il giornalista del Corriere e de La 7 di continuare a scrivere sciocchezze sull’auto elettrica. E poi c’è il solito Nicola Porro… Vai su Facebook

Accusa malore in auto mentre attende la moglie: muore davanti alla figlia di tre anni; Lascia il figlio nell'auto al sole per andare dall'estetista, il bimbo muore di caldo: la tragedia negli USA; Gaia morta a 13 anni in un incidente, nell'auto anche la madre che non le impose la cintura: l'accusa di omicidio stradale.

Lascia il figlio nell’auto al sole per andare dall’estetista, il bimbo muore di caldo: la tragedia negli USA - A Bakersfield (USA), una madre 20enne è accusata di omicidio colposo per aver lasciato i figli piccoli in auto sotto il sole mentre era dal medico estetico ... Da fanpage.it

“Aiuto, mia figlia rapita in autostrada”, bimba di 9 anni in vacanza trovata morta in Usa: “Incongruenze” - Il giallo della bimba di 9 anni trovata morta in vacanza in Usa: il padre, un imprenditore italo canadese, aveva parlato di rapimento denunciandone la ... Scrive fanpage.it