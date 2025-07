Accettò voti dalla ‘ndrangheta | condanna a 10 anni per Creazzo ex consigliere regionale di Fdi in Calabria

L’ex consigliere regionale della Calabria Domenico Creazzo è stato condannato a 10 anni di carcere per scambio elettorale politico-mafioso. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha ribaltato la sentenza di primo grado del processo “Eyphemos ”, nato da un’inchiesta della Dda contro le cosche di ‘ndrangheta di Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte. Creazzo, nel febbraio 2023, era stato assolto ma quella sentenza è stata appellata dal procuratore aggiunto Stefano Musolino e dal pm Salvatore Rossello. La Corte d’Appello ha dato ragione alla Procura e, conclusa la nuova istruttoria dibattimentale, ha condannato Creazzo infliggendo la stessa pena anche a suo fratello Antonino, assolto pure lui nel primo processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Accettò voti dalla ‘ndrangheta”: condanna a 10 anni per Creazzo, ex consigliere regionale di Fdi in Calabria

In questa notizia si parla di: calabria - creazzo - ndrangheta - anni

“Accettò voti dalla ‘ndrangheta”: condanna a 10 anni per Creazzo, ex consigliere regionale…; ‘Ndrangheta e voto di scambio: condannato in appello l’ex consigliere regionale Domenico Creazzo; 'Ndrangheta a Reggio, “Eyphemos”: ok alla nuova informativa sull’ex consigliere regionale C.

Scambio elettorale mafioso: l’ex consigliere regionale Creazzo condannato in appello a 10 anni - Domenico Creazzo era stato assolto in primo grado, ma la Corte d'appello di Reggio Calabria ha ribaltato la sentenza e lo ha condannato a 10 anni di reclusione ... msn.com scrive

Processo “Eyphemos”, condannato in appello l’ex consigliere regionale Creazzo - Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in modo efficiente ed eseguire determinate funzioni. Come scrive giornaledicalabria.it