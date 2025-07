Abbonamento Bologna Fc | lunghe code nei negozi e sito in tilt

Bologna, 23 luglio 2025 – Il D-Day degli abbonamenti è stato un calvario per i tanti tifosi rossoblù che hanno provato a sottoscrivere un nuovo tagliando annuale per non perdersi le partite di Orsolini e compagni al Dall'Ara. Il sito web del Bologna era già bloccato dalle prime ore del mattino, con difficoltà importanti ad accedere alla pagina dedicata alla sottoscrizione: oggi infatti partiva la seconda fase della campagna abbonamenti, con la libera vendita di ciò che era rimasto dopo il periodo di prelazione e di cambio posto per chi era già un habitué dalle stagioni precedenti. Come previsto esaurita subito la Curva Bulgarelli e con lei anche la Tribuna Kids, dedicata alla promozione per i più piccoli e i genitori.

In questa notizia si parla di: bologna - sito - abbonamento - lunghe

