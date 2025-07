A Too Hot to Handle Ibiza Altea racconta a Daniele Iaia di essere vedova poi la lite mai andata in onda

Ibiza Altea è la modella tra le concorrenti di Too Hot to Handle, il reality show di Netflix, in cui si vince se si resiste alle tentazioni. Durante lo show è nato un rapporto piuttosto stretto con Daniele Iaia, al quale racconta di avere un figlio e di essere rimasta vedova. Intanto anche lui, sui social, racconta di una lite tra loro mai trasmessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Mi considero un gentlemen e uno degli ultimi romantici». Così si descrive Daniele Iaià, uno dei volti della prima stagione italiana di Too Hot to Handle. Romano, nato nel 2003, Daniele ha 22 anni e fa parte del gruppo di single chiamati a resistere alle tentazi

