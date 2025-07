A Temptation Island Marco fugge dal villaggio per andare da Denise | cosa è successo al falò di confronto

La puntata di Temptation Island 2025 di mercoledì 23 luglio si apre con la fuga di Marco Raffaelli dal villaggio dei ragazzi. La produzione riesce a bloccarlo ma lui chiede il confronto immediato con la fidanzata Denise Rossi. Il colpo di scena durante il falò: "Sono troppo deluso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marco ha avuto una reazione molto decisa dopo aver visto gli ultimi video di Denise... ma la sua corsa verso il villaggio delle fidanzate non ha avuto successo. #TemptationIsland Vai su X

Temptation Island "Io adesso voglio il falò con lei e Flavio". Marco lancia un tavolo del villaggio e chiede immediatamente un falò Vai su Facebook

