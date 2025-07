A Brugherio salamelle e musica

Salamelle e musica per una tre giorni tutta da vivere. L'appuntamento è per il 25, 26 e 27 luglio nell'area feste di via Aldo Moro a Brugherio con Salamelle in sol maggiore, la nona edizione della festa del Corpo musicale di Sant'Albino e San Damiano. Ogni sera dalle 19 saranno aperti i.

A Brugherio salamelle e musica - Salamelle e musica per una tre giorni tutta da vivere. L'appuntamento è per il 25, 26 e 27 luglio nell'area feste di via Aldo Moro a Brugherio con Salamelle in sol maggiore, la nona edizione della festa del Corpo musicale di Sant'Albino e San Damiano.

