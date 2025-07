5 per mille al Comune di Avellino | l' appello ai cittadini per il miglioramento dei servizi sociali locali

“Con 1, la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente, a invarianza di carico fiscale, di destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

CRISI COMUNE DI AVELLINO L'appello del Presidente dell'associazione commercianti, Oreste La Stella: "Il commissariamento sarebbe deleterio per tutti. Nargi e Festa tornino a collaborare come in passato, quando avevano fatto crescere in meglio la città ". Vai su Facebook

Rischio dissesto al Comune di Avellino, appello ai cittadini: “Destinate all’Ente il 5 per mille”. E ora tagli ‘lacrime e sangue’ - La situazione delle casse comunali di Avellino è talmente grave che il commissario prefettizio Giuliana Perrotta chiede aiuto ai residenti: questa mattina è stato diffuso un “Avviso alla ... Segnala corriereirpinia.it

