2XKO | la Closed Beta globale parte il 9 settembre Vi si unisce al roster

Riot Games punta in alto con il suo picchiaduro 2v2 e annuncia supporto cross-platform, nuovi contenuti e una presenza importante all’Evo di Las Vegas Settembre sarĂ un mese importante per chi ama i picchiaduro e l’universo di League of Legends. Riot Games ha finalmente svelato la data d’inizio della Closed Beta globale di 2XKO, fissata per il 9 settembre 2025 su PC, con rilascio successivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series XS. Per chi ancora non lo conoscesse, 2XKO è il nuovo tag fighter 2v2 ambientato nell’universo di Runeterra. Pensato per un gameplay veloce e collaborativo, il gioco strizza l’occhio sia ai fan delle combo spettacolari che agli appassionati del competitivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

