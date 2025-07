160 anni di Guardia Costiera | un’eredità di coraggio e dedizione

A Civitavecchia, nella suggestiva Fortezza Michelangelo, si è celebrato un traguardo importante. Una ricorrenza che parla di storia, mare e missione. Sono 160 anni di Guardia Costiera. Centosessant'anni di impegno silenzioso e coraggioso. Uomini e donne che vegliano sul mare, sempre presenti. Prima che arrivi l'allarme, loro sono già lì. Un traguardo che va oltre la semplice commemorazione e si trasforma in testimonianza di servizio, impegno e passione. Una storia che attraversa epoche.

Il cigno (in cova) infilzato di ami da pesca salvato da WWF e Guardia Costiera - Un'operazione di salvataggio impeccabile ha restituito la libertà a un cigno reale ferito tra i canneti di San Felice del Benaco.

Fiumicino, malore a bordo di una nave cisterna: soccorso dalla Guardia Costiera - Fiumicino, 30 aprile 2025- Questa mattina, la Guardia Costiera di Roma Fiumicino ha ricevuto un allarme riguardante un malore a bordo di una nave cisterna partita da Napoli e diretta a Sarroch.

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.

