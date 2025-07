Zelensky | Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca | Ancora bombe sull' Ucraina | due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Pechino ha criticato le nuove sanzioni dell'Unione europea contro obiettivi, incluse entitĂ cinesi, volte a limitare le forze armate russe, definendo le misure "errate". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Zelensky al Quirinale da Mattarella mercoledì alle 16 - Zelensky sarà a Roma per partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a cui parteciperà anche il capo dello Stato

Zelensky: «Mercoledì 23 luglio nuovi colloqui di pace con la Russia» - Si terrà mercoledì 23 luglio la nuova tornata di negoziati tra Ucraina e Russia. Lo ha riferito Volodymr Zelensky, dopo che fonti di Mosca avevano parlato di giovedì 24 luglio come data per l’incontro.

