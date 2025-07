Xhaka vicino al ritorno della Premier League con Sunderland

2025-07-22 14:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’ex capitano dell’Arsenal Granit Xhaka è vicino a un ritorno in Premier League con Sunderland di recente promozione. I rapporti dicono che i Black Cats sono vicini a un accordo con Bayer Leverkusen per il 32enne mentre il capo allenatore Regis Le Bris cerca di aggiungere esperienza in Premier League alla sua squadra. L’International Svizzera Xhaka, che ha iniziato la sua carriera a Basilea prima di dirigersi verso il Borussia Monchengladbach, ha trascorso sette anni con i Gunners ed è ben conosceva il primo volo dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Josè Noguera, agente di #Xhaka: "Abbiamo raggiunto un accordo di massima con il #Sunderland. Granit vuole tornare in #PremierLeague"

Milan, scelta inedita con l'Arsenal: Leão centravanti. E Rafa si fida di Allegri: "Mi lascia libero di esprimere il mio talento" Contro l'Arsenal non sarà una passeggiata e Massimiliano Allegri lo sa bene. Sia perché i Gunners, secondi nella scorsa Premier

Xhaka, niente Inter: l'accordo col Sunderland è sempre più vicino, l'agente conferma - Il nazionale svizzero, trattato pure dal Milan e accostato alla Juventus, vuole tornare a giocare in Premier League.

Xhaka lascia Milan e Inter a bocca asciutta, l'agente: "Andrà al Sunderland" - Il centrocampista del Bayer Levervkusen, dopo essre stato molto vicino ai rossoneri ed accostato ai nerazzurri, tornera in Inghilterra ...