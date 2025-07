Xhaka Inter si allontana del tutto l’opzione nerazzurra? L’agente annuncia | Abbiamo raggiunto l’accordo con quel club di Premier League!

Xhaka Inter, si allontana l’opzione nerazzurra? L’agente annuncia: «Abbiamo raggiunto l’accordo con quel club di Premier League!». Ecco quale. Granit Xhaka si prepara a una nuova avventura in Premier League. Il centrocampista svizzero, classe 1992, è ormai destinato a lasciare il Bayer Leverkusen, campione di Germania due stagioni fa. Nonostante le recenti dichiarazioni della dirigenza e dell’allenatore del club tedesco, il futuro del regista elvetico sembra già tracciato, e non sarà all’Inter come ipotizzato nei giorni scorsi. A lanciare l’indiscrezione è Sky Sport Germania, secondo cui Xhaka sarebbe sempre più vicino al Sunderland. 🔗 Leggi su Internews24.com

