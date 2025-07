Xhaka-Inter pista ormai lontana Accordo in Premier League!

Granit Xhaka sembrava poter interessare all’Inter. Nulla di concreto, però, per il centrocampista svizzero che adesso sembra a un passo dall’approdo in Premier League. RISVOLTI – Tra i tanti nomi accostati all’Inter in questa prima parte di mercato estivo, è comparso anche quello di Granit Xhaka. Qualche settimana fa, infatti, il centrocampista svizzero è stato individuato come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, in caso di trasferimento. Nulla di concreto, però, è arrivato, per entrambi i giocatori. Nuovissime indiscrezioni che arrivano dai media tedeschi, spengono adesso ogni eventuale suggestione di mercato circa l’approdo del calciatore del Bayer Leverkusen all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it

