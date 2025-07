Witkoff in Medio Oriente per tregua e corridorio aiuti

L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherĂ nella regione nelle prossime ore. Lo ha annunciato la portavoce del dipartimento di Stato americano Tammy Bruce. "Speriamo di raggiungere un cessate il fuoco e un accordo tra le parti per un corridoio umanitario il prima possibile", ha aggiunto.

Medio Oriente: Trump invia Steve Witkoff e Adam Buehler per dialogo con famiglie dei rapiti - L'Inviato per il Medio Oriente del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e il direttore del dipartimento per gli ostaggi Usa Adam Buehler hanno parlato questa sera con le famiglie dei rapiti e hanno detto loro che "sperano in sviluppi nei prossimi due giorni".

Si torna a parlare di tregua a Gaza, dopo che sabato la Casa Bianca e l'inviato Usa in Medio Oriente avevano annunciato la ripresa al Cairo dei negoziati a cui parteciperà anche Witkoff

Medio Oriente, Hamas accetta il piano Witkoff sulla tregua e lancia una controproposta: "Rilascio degli ostaggi in cinque fasi"