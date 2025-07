WhatsApp dice addio all' app Desktop per Windows | il ritiro e i dubbi sulla soluzione alternativa

Rivoluzione in casa Meta, che si prepara a dire addio all'applicazione nativa WhatsApp destinata a sistemi Windows per puntare con forza verso il perfezionamento di una nuova web app. Un fulmine a ciel sereno e una scelta apparentemente incomprensibile per i milioni di utenti che tuttora utilizzano il programma su desktop e laptop, anche perché i download dell'applicazione sullo store continuano a essere molto numerosi. Il cambio di rotta, che comporterà inevitabili conseguenze anche per gli sviluppatori, ha fatto storcere il naso ai fruitori dell' app nativa, certi del fatto che la qualità del servizio verrà intaccata da questa improvvisa transizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - WhatsApp dice addio all'app Desktop per Windows: il ritiro e i dubbi sulla soluzione alternativa

